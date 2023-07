Volpini, nuovo ds di UYBA Busto Arsizio

TORINO -La e-work Busto Arsizio è al lavoro per costruire l'organigramma della società dei prossimi anni: UYBA Volley scelto Martino Volpini come nuovo direttore sportivo del team biancorosso. Il tecnico pisano è stato valutato il profilo ideale per affiancare società e staff tecnico nel nuovo progetto intrapreso con coach Julio Velasco. Martino Volpini, toscano di Pisa, classe 1989, è stato dapprima giocatore, prima a Verona (dalle giovanili fino alla A1), poi in alcune squadre di B1, ed è poi passato al ruolo di allenatore: dopo aver guidato la squadra di Serie B a Verona, è stato protagonista prima come head coach poi come vice della scalata a Montecchio dalla B2 alla A2. Successivamente è passato in serie A1 a Casalmaggiore (prima come vice di Gaspari, poi come primo allenatore) con una parentesi a Conegliano come terzo allenatore. Nell'ultima stagione è stato consulente tecnico del Mosaico Volley Ravenna in serie B1. «Un'opportunità inaspettata, anche se molto stimolante - spiega Volpini -perché la parte dirigenziale mi ha sempre affascinato, sia nella pallavolo che a livello imprenditoriale. Passare dal campo alla scrivania è un cambio radicale, ma il progetto a lungo termine che mi è stato presentato dal Presidente Pirola mi ha subito convinto».