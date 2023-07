Ravenna e Avezzano insieme per il giovanile

IL PROGETTO

«Sono particolarmente contento di avere siglato questo nuovo, importante rapporto di collaborazione – ha detto Marco Bonitta, direttore tecnico del settore giovanile del club ravennate – e tengo particolarmente a ringraziare Lidia per la stima e la fiducia che ci ha accordato, facendo in modo che il ragazzo scegliesse Ravenna nonostante avesse molte richieste. Non resta che cominciare a lavorare». Il centrale sarà utilizzato sia nel gruppo che disputerà il campionato di serie C, sia nelle squadre Under legate alla sua fascia d’età. «Ivan è un ragazzo con grandissimi margini di crescita – conferma la sua allenatrice Di Carlo – e fin dai primi allenamenti ha manifestato doti non comuni. Nella stagione scorsa ha giocato titolare con le nostre Under 17, Under 19 e con la squadra di serie D. Siamo tutti convinti che Ravenna possa rappresentare la piazza migliore per farlo crescere».