UYBA al lavoro dal primo agosto aspettando Velasco

TORINO - La UYBA Volley Busto Arsizio tornerà al lavoro alla e-work arena già da martedì prossimo, 1 agosto, per preparare con ulteriore largo anticipo la stagione ufficiale, in partenza nel week-end dell'8 ottobre. Le farfalle si alleneranno senza sosta, fatta eccezione per i giorni a cavallo di ferragosto, effettuando quotidianamente un'unica sessione (tecnica + pesi) dalle 9 alle 12. In attesa di coach Julio Velasco, che sarà a Busto Arsizio l'1 settembre, agli ordini del secondo allenatore Juan Manuel Chichello da martedì ci saranno Giuditta Lualdi, Giorgia Zannoni, Jennifer Boldini, Martina Bracchi e Dominika Sobolska. Dopo qualche giorno sono attese anche T'ara Ceasar e Simin Wang, in leggero ritardo per il rinnovo del visto. Mentre per Katerina Valkova, Layne Van Buskirk (impegnate a settembre con le rispettive nazionali per le qualificazioni alle olimpiadi) e Dominika Giuliani (in partenza con la juniores per i Mondiali che si svolgeranno in Messico a fine agosto) ci sarà un po' più da attendere, dal 21 agosto potrebbero unirsi al gruppo di lavoro le atlete reduci dalle universiadi, ovvero Federica Carletti, Giorgia Frosini, Rebecca Piva e Benedetta Sartori, anche se lo staff tecnico biancorosso potrebbe concedere loro qualche giorno di riposo in più. Tutti gli allenamenti della UYBA saranno aperti al pubblico.