Novara organizza il Wevza Cup 2023

TORINO - L’Igor Novara va a caccia dell’Europa. L’Italia avrà la possibilità di qualificare un'altra squadra alla CEV Challenge Cup 2024. L'Igor Gorgonzola Novara organizzerà infatti la WEVZA Cup 2023, il torneo che nella stagione 2022-23 diede la possibilità a Chieri di accedere alla terza competizione europea e, infine, di vincerla. Il PalaIgor sarà quindi teatro della manifestazione, che si disputerà con ogni probabilità tra il 22 e il 24 settembre ma con le date ancora da ufficializzare. A giocarsi lo slot per l'Europa insieme alle zanzare ci saranno le tedesche del Rote Raben Vilsbiburg, le francesi del TFOC Volley-Ball e le svizzere della Volleyball Academy, con la formula del girone all'italiana. In caso di successo nel torneo e di conseguente qualificazione in Challenge Cup, Novara sarà attesa da un derby italiano, come stabilito nel sorteggio del 19 luglio: ad attendere la vincitrice della WEVZA Cup 2023 ci sarà infatti la TrasportiPesanti Casalmaggiore.