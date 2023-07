Turchia e Francia, è pass per la Volley Nations League

AL FEMMINILE

In campo femminile la Francia festeggia il trionfo nella Challenger Cup femminile e la prima qualificazione alla prossima edizione della VNL. A farne le spese la Svezia, sconfitta per 3-1 in finale. Per la nazionale francese si tratta del secondo trofeo in due anni, dopo la Golden League dello scorso anno. Ha brillato tra le transalpine Helena Cazaute, mentre non sono bastati i punti di Isabelle Haak, miglior marcatrice con 18 punti, alla Svezia per avere vincere la finale. Ad un anno da Parigi 2024 per le francesi è un risultato importante che le lancia nell’élite della pallavolo femminile internazionale.