Piacenza lancia l'abbonamento per studenti universitari

TORINO - Piacenza lancia un abbonamento per gli studenti universitari. La società emiliana di Superlega prova così a fidelizzare un pubblico giovane che può rappresentare la base per un rapporto da continuare negli anni. Per tutti gli studenti universitari iscritti ad una Università Italiana, in Curva Sant’Antonino e Curva Bovo, è possibile acquistare l’abbonamento All Inclusive al prezzo speciale di € 150. L’abbonamento potrà essere acquistato solo presso gli sportelli di Gas Sales Energia e gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza, basterà presentare il tesserino universitario. Piacenza, dopo il successo in Coppa Italia della scorsa stagione, si presenta ai nastri di partenza con grandi ambizioni e forte del fatto di aver dimostrato di poter sfidare e battere chiunque. In panchina è arrivato Andrea Anastasi che, con la sua esperienza, punterà a dare continuità di risultati al gruppo per fare il salto di qualità.