Paura Egonu: sviene a fine partita all'Europeo

Niente di preoccupante quindi e questa è la cosa importante perché Paola Egonu sarà fondamentale nella seconda parte del torneo. Ieri è entrata solo pr un cambio nel primo set ed è rimasta per tutta la partita in panchina. Ha incitato le compagne e si è goduta la bella atmosfera dell’Arena di Verona in festa per le azzurre.

Ieri ha anche postato un tweet con una foto che la ritrae insieme a Monica De Gennaro con un dedica speciale: «Mi manchi». Paola era molto legata al libero di Conegliano, ma il ct Davide Mazzanti ha fatto la scelta di rivouzionare il gruppo escludendo alcune "senatrici”. Tra queste De Gennaro. L’altra scelta del ct è quella di impiegare nel sestetto titolare Ekaterina Antropova nel ruolo di opposto chiedendo a Paola di fare più panchina. Una scelta pensata in vista di Parigi 2024.