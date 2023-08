TORINO - Le azzurre in visita a Tuttosport. Questa mattina Ekaterina Antropova, la torinese Marina Lubian, Loveth Omoruyi, neo acquisto di Chieri, e Federica Squarcini hanno fatto vista alla redazione del nostro giornale per conoscere come si costruisce un giornale e come si raccontano le loro imprese ai lettori. Ad accoglierle il Direttore Guido Vaciago e un nutrito gruppo di colleghi redattori. Le azzurre sono Torino per disputare altri due incontri della Pool B dell’Europeo. Domani alle 21.15 il match con la Bosnia ed Erzegovina, dopo domani quello con la Croazia. Le azzurre sono a punteggio pieno e vengono da tre successi senza concedere nemmeno un set alle avversarie. In redazione le quattro azzurre hanno raccontato come stanno vivendo questo momento, l’emozione del confronto con il pubblico e le aspettative che le spingono a dare il loro meglio.