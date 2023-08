Volley, la nazionale femminile a Tuttosport: lo speciale in edicola da non perdere

Poi ti chiedi perché, al di là della bellezza del loro sport e del fascino delle loro movenze, la sera di ferragosto ci fossero quasi due milioni di italiani davanti alla tv a tifare e vibrare per le pallavoliste azzurre al debutto nell’Europeo, contro la Romania, nell’altrettanto ammaliante scenario dell’Arena di Verona. Altro che acuti e do di petto. Te lo chiedi finché non le incontri, le conosci un po’, scalfisci qualche tenero velo di timidezza e ritrosia figli della consapevolezza di essere ragazze normali, per quanto atlete eccezionali. Simpatiche, disponibili, spontanee, adorabilmente naive e alla mano, come in una veloce; ma pure esuberanti, come quando schiacciano; ricettive e diplomatiche il giusto, nell’ammortizzare le domande puntute come in un bagher, o erigendo un muro allorché occorre per non farsi travolgere, dall’entusiasmo e dall’affetto ma anche dall’invadenza becera che troppo spesso tracima dai social network da loro, ovviamente, frequentati con la spigliatezza dell’avere vent’anni o poco più. Marina Lubian da Moncalieri, centrale torinese in forza all’Imoco Conegliano che nella stagione scorsa ha vinto quasi tutto; la sua compagna di club Federica Squarcini, come lei centrale di ruolo, toscana di Pontedera; la lodigiana di origini africane Loveth Omoruyi, schiacciatrice passata a Chieri da Busto Arsizio; la russa di nascita islandese che ha voluto essere italiana a tutti i costi, Ekaterina Antropova, lei pure opposto (coma la Lubian) e che gioca a Scandicci.