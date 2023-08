Piacenza riparte lunedì

TORINO - La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in palestra lunedì 28 agosto alle ore 17 per il primo allenamento in vista della stagione 2023-2024. Saranno pochi i giocatori a disposizione di coach Andrea Anastasi in questa prima parte della preparazione, in vista del campionato di SuperLega CredemBanca che inizierà il 22 ottobre. Diversi giocatori, infatti, sono impegnati con le rispettive nazionali. Della prima squadra inizieranno la preparazione, sin da subito, lo schiacciatore Francesco Recine, i centrali Edoardo Caneschi e Fabio Ricci, il libero Nicolò Hoffer, il palleggiatore Bruno Dias. Dal 4 settembre si uniranno al gruppo l’opposto Fabrizio Gironi e il centrale Robertlandy Simon. Per il tecnico Andrea Anastasi si tratta di una nuova scommessa dopo l’esperienza dolce-amara di Perugia, con il successo in Supercoppa e al Mondiale per club; ma anche la pesante delusione in Coppa Italia e campionato. Ora si riparte con una squadra ad alto tasso di talento che, che vuole bruciare le tappe e fare un altro step avanti nelle gerarchie della Superlega.