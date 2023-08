Bovolenta jr e l'esordio con l'Italia: "Ho fatto felice la mia mamma"

Ha solo 19 anni, ma nel giorno del debutto azzurro nell'Europeo italiano, quello che l'Italia gioca per difendere il titolo, o per dirla alla Giannelli, per vincere il titolo, Alessandro Bovolenta diventa uno dei temi. Figlio d'arte, motivo per cui, purtroppo, ancora per un po' non verranno meno le domande sul papà Vigor che lo ha lasciato, che ci ha lasciato, quel maledetto sabato sera del 24 marzo 2012 sul campo del Fontescodella di Macerata, Alessandro è entrato in campo con la stessa sicurezza e tranquillità con cui a sette anni entrò in campo il giorno del "Bovo Day" la sfida tra "Gli amici del Bovo" e la nazionale azzurra di Mauro Berruto. Entrò al servizio e, facendo qualche passo dentro al campo per battere da sotto, firmò un ace corto di fine set.

Boloventa, le parole di De Giorgi

De Giorgi quel giorno era ai microfoni Rai a commentare il momento. Lunedì sera l'ha gettato nella mischia dei grandi: «Ho voluto farlo esordire subito per toglierli questa patina del giovanotto appena arrivato perché questo è un torneo lungo e avremo bisogno di tutti. Per questo volevo fargli provare la sensazione del campo da subito. Sono conscio - ribadisce De Giorgi che con Vigor Bovolenta ha diviso anni di storia in azzurro, entrambi da giocatori della Nazionale - È una bella storia, una storia emozionante, però come ho già detto tante volte, ho guardato più agli aspetti di merito di questo ragazzo e non ad altre cose. Merita, sta facendo dei buonissimi miglioramenti, l'opportunità gli andava data, spero che per lui sia solo un inizio».