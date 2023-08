Incredibile record in Nebraska: 92.003 spettatori al match di volley femminile

TORINO - Incredibile in Nebraska: 92.003 spettatori alla partita di pallavolo femminile, nuovo record del mondo per un evento sportivo in rosa. Il tutto grazie alla University of Nebraska, storico ateneo americano che ha accolto il pubblico da primato per il Volleyball Day al Memorial Stadium, dove solitamente si gioca a football americano. Ripetiamo: 92.003 spettatori che sorpassano i 91.648 che nel 2022 al Camp Nou di Barcellona videro il match di Champions League tra le blaugrana e le tedesche del Wolfsburg.