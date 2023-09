Italia, ora conta solo il bronzo

TORINO - L’Italia di Davide Mazzanti è al bivio tra polemiche e futuro. Oggi la squadra azzurra si gioca il bronzo dell’Europeo e deve vincere per chiudere le polemiche sono seguite al match perso contro la Turchia. Era inevitabile che fosse così. Il ct Mazzanti ha fatto scelte dolorose e coraggiose, ha scelto di dare il posto di titolare nel ruolo di opposto a Ekaterina Antropova e ha impiegato in semifinale Paolo Egonu. Era inevitabile che ci fosse sconcerto tra il pubblico e che qualche sassolino nelle scarpe saltasse fuori. Daniele Santarelli, ct della Turchia, ha avuto parole dure contro la scelta fatta di tenere in panchina Paola Egonu. È comprensibile, il tecnico di Conegliano è il marito di Moki De Gennaro, una delle colonne portanti della Nazionale negli ultimi anni che non è stata più convocata insieme a Cristina Chirichella e Caterina Bosetti. Inevitabile. Ma oggi bisogna pensare solo all’Olanda e al bronzo per cancellare tutte le polemiche e ripartire al lavoro per Parigi 2024. Da domani si penserà a cosa serve per andare alle Olimpiadi da protagonisti.