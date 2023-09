Caso Egonu, la scelta di Mazzanti e i tifosi delusi: un dato lo conferma

Da sabato l'Italvolley femminile sarà in ritiro a Cavalese, in Trentino, per preparare il match contro la Polonia valido per la qualificazione olimpica. Ma è la decisione del commissario tecnico Davide Mazzanti di non convocare Paola Egonu (una scelta concordata con la giocatrice e il presidente federale) a tenere banco in queste ore.

La campionessa azzurra il prossimo 9 settembre non sarà presente al collegiale azzurro di Cavalese dove le ragazze convocate da Mazzanti lavoreranno per preparare il torneo di Lodz, in Polonia, in programma dal 16 al 24 settembre. Competizione che mette in palio due posti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Egonu esclusa e le ripercussioni

Una vicenda, quella che ha riguardato l'MVP dell'ultima Champions League, che ha colpito sostenitori e appassionati. Il caso, infatti, ha avuto ripercussioni tangibili sul flusso dei tifosi al seguito della Nazionale azzurra. Le prenotazioni alberghiere fanno infatti segnare un saldo negativo: -30 per cento rispetto ai precedenti raduni delle azzurre. Ai tifosi non è bastato l'inserimento in Nazionale di Ekaterina Antropova, freschissima di passaporto italiano