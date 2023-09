Italia-Olanda è anche sfida De Giorgi-Piazza

TORINO - Italia-Olanda di questa sera è anche un duello tra tecnici italiani. Da una parte c’è Ferdinando De Giorgi , l’imo della generazione dei fenomeni che ha preso un gruppo di giovani e li ha portati sul tetto del mondo. D all’altra parte c’è Roberto Piazza , tecnico dell’Allianz Milano capace di issarsi fino alle semifinali scudetto di Superlega la scorsa stagione. Due motivatori, ognuno a suo modo. Il primo ha fatto il suo capolavoro creando un gruppo unito , il secondo è più sanguigno nelle sue esternazioni , ma ha una sola cosa al centro dei suoi pensieri: la pallavolo. Questa sera proverà a ripetere l’exploit fatto dalla sua piccola Milano in campionato, partendo dal presupposto che l’Italia sulla carta è più forte: «La vedo forte, quadrata, equilibrata. E' una squadra che si basa sulla forza del gruppo, si vede, una squadra che non molla, bella da vedere. Poi può succedere quanto accaduto con la Germania, in cui si son visti i tedeschi capaci di mettere a segno una serie di battute straordinarie e far diventare la gara equilibrata».

La chiave

La chiave per scardinare questa Italia è quindi la battuta? «La chiave è sempre la stessa, non subire la pressione del sevizio azzurro e quando capita l'occasione di colpire. L'occasione capiterà, bisogna solo sapersela prendere». Per uscire da questa trappola l’Italia dovrà partire forte e tenere alto il livello con continuità. Questo è il vero problema in ogni match di pallavolo di altro livello. Difficile tenere un gruppo concentrato al massimo a lungo. Ne abbiamo avuto una riprova nel match tra Polonia e Belgio agli ottavi. La Polonia ha dominato in primi due set, ma ha rischiato nei due successivi. Roberto Piazza punta a ripetere lo stesso copione. De Giorgi deve trovare il modo di impedirglielo.