Europei, Velasco: "Italvolley di fenomeni, De Giorgi può aprire un ciclo"

La UYBA Busto Arsizio torna a regalare Julio Velasco alla pallavolo, quella con l'appuntamento settimanale. Un dono vero perché l'uomo, pur passando le primavere, è lo stesso di quando iniziò a vincere a Modena e poi in azzurro con la Generazione dei Fenomeni.

Come allora è affamato di esperienze, di palestra, di imparare e migliorarsi, di applicarsi anche in un mondo sulla carta

"non suo", un club femminile. Una scelta che spiega così, senza tanti giri di parole: «Avevo desiderio di questa esperienza, perché era l'unica che mi mancava e quando ho iniziato a manifestarla c'era scetticismo nell'ambiente, invece il Presidente Pirola si è subito dimostrato interessato, ed eccomi qua con una squadra giovane. I giovani di oggi sono straordinari, chi ne parla male è solo invidioso».

Nel corso della sua presentazione ufficiale organizzata dalla UYBA del presidente Pirola in quel di Milano, un apostrofo di pallavolo rosa, tra semifinali e finali dell'Europeo maschile, il tecnico ha, come sempre, spaziato su tutti i temi della pallavolo di oggi, dagli azzurri vincenti di De Giorgi, alla presunta favorita nel campionato femminile, dalle azzurre che oggi aprono il cammino nel preolimpico ad un consiglio alla "fuoriclasse Paola Egonu".