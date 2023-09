Qualificazioni Parigi 2024, il regalo polacco

TORINO - Un regalo all’Italia. La clamorosa sconfitta della Polonia, che alza bandiera bianca a Lodz, contro la Thailandia dopo aver sofferto per tutto l’incontro, è un assist per il gruppo azzurro in cerca di rigenerazione e di un pass olimpico diretto per mettere a tacere le polemiche e rendere meno cocente la delusione per quanto avvenuto all’Europeo. Ora l’Italia è in testa alla classifica a punteggio pieno (4 vittorie) insieme agli USA, che affronta domani. Anche le statunitensi hanno avuto sofferto per piegare la Corea del Sud, rimontando un set di svantaggio. Segno che tutte le squadre sono arrivate all’ultimo impegno di questa lunghissima estate con il serbatoio in riserva. Sia quello fisico che quello mentale. Ora le azzurre, nonostante le assenze, devono fare tesoro del regalo polacco e non sprecarlo. Per questo motivo i prossimi tre incontri richiedono la miglior Italia possibile, senza quei cali che si sono registrati anche con la piccola Colombia.