Nella Settimana Europea dello Sport si gioca ad S3

ROMA- Sabato 23 settembre nello scenario del Foro Italico di Roma, prenderà il via la a nona edizione della Settimana Europea dello Sport – Be Active, progetto nato nel 2015 per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi, il benessere fisico e mentale dei cittadini.

L’iniziativa, co-finanziata dalla Commissione Europea e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, viene coordinata per l’Italia dal Dipartimento per lo Sport e realizzata in collaborazione con Sport e Salute.