Nazionale, Velasco chiede una pausa mediatica

TORINO - Julio Velasco chiede un momento di pausa. I risultati deludenti della Nazionale femminile hanno spinto tutti (addetti ai lavori, media, dirigenti federali) a chiedersi cosa fare. Lo scenario che è emerso come più probabile è quello che vede il tecnico argentino farsi carico della squadra azzurra, per lottare per un posto alle Olimpiadi e poi per giocarsele. Giornali e siti hanno rilanciato questa idea e i tanti rumors che attorno a questa idea sono sorti. Julio Velasco ha reagito con una nota che chiarisce la sua posizione attuale: «Mi sono trovato su tutti i giornali e su tutti i siti internet, leggendomi come nuovo allenatore della nazionale italiana femminile. Peccato che nessuno mi abbia mai contattato, nemmeno telefonicamente, per propormi questo incarico. Questa situazione mi mette in difficoltà anche nel lavoro che sto svolgendo attualmente e mette in difficoltà anche la società UYBA Volley Busto Arsizio che sta programmando con serietà il suo percorso sportivo».