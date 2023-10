Paola Egonu, il ritorno in Italia e gli obiettivi con la Vero Volley

TORINO - Paola Egonu si riprende la ribalta. Oggi l’opposto sarà la protagonista assoluta della presentazione ufficiale della squadra che affronterà il campionato di A1, al via nel weekend. Dopo l’estate della panchina azzurra e delle amarezze, Paola ritorna ad essere al centro del progetto con il Vero Volley. Tante le ambizioni della società monzese, e le esprime il tecnico Marco Gaspari: «Finalmente inizia questa stagione: arriviamo da un finale dello scorso anno sportivo molto intenso, abbiamo tanta voglia di tornare in campo e sappiamo di avere obiettivi importanti. La società in questi anni è sempre cresciuta, come roster e come aspettative. L’obiettivo è di arrivare in fondo a tutte le manifestazioni. Per riuscirci dobbiamo lavorare tanto, a testa bassa e dobbiamo essere pronti anche ad affrontare le difficoltà che ci saranno». A Paola Egonu si chiede di far fare un altro salto di qualità ad una squadra che si colloca ormai ai vertici della pallavolo italiana e internazionale. Manca solo una vittoria di peso e Paola ha lo stesso obiettivo per riprendersi il suo ruolo di giocatrice dominante, in vista delle possibili Olimpiadi del prossimo anno. Un obiettivo che fa gola anche all’opposto e che può riportarla anche in azzurro. Oggi non parlerà di Nazionale, lascerà il compito alle sue compagne Orro e Sylla, ma i riflettori sono tutti su di lei. Milano è la terra promessa di Paola Egonu.