Le Giornate FAI d'Autunno al PalaPanini di Modena

TORINO - Le "Giornate FAI d'Autunno" sbarcano al PalaPanini di Modena, al centro della storia della capitale della pallavolo italiana. L’appuntamento è per sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023. Le Giornate FAI d’Autunnos ono il più importante evento di piazza, dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Ci sarà l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione e agli Apprendisti Ciceroni, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 700 luoghi di 350 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti. Fra questi ci sarà il PalaPanini, che in quei giorni darà la possibilità di vedere in anteprima la mostra permanente e in continua evoluzione che si snoda all'interno dell'intero edificio.