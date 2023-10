Stelle, stanchezza e Superlega

TORINO - Oggi riparte la Superlega e contemporaneamente riparte la corsa parallela che porterà gli azzurri verso il traguardo delle Olimpiadi di Parigi 2024. Un obiettivo mancato qualche settimana fa che oggi va cancellato per ricominciare a lavorare con i club. Il match inaugurale della nuova stagione si gioca alle 15.45, Modena-Milano in diretta su Rai 2, poi tutte le altre fino a Perugia-Catania delle 20. Il copione è sempre lo stesso. La Superlega è il campionato di riferimento per tutta la pallavolo mondiale e deve tenere insieme calendario, spettacolo, le stelle straniere e quelle nostrane. Gli uomini del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi tornano in campo con il bagaglio di una lunga estate in gire per il mondo. A tradirli nel torneo preolimpico è stata la stanchezza, ma non solo. Ha pesato la panchina corta, l’inesperienza, il fatto di non essere riusciti a vincere da squadra da battere. Tutto comprensibile. Ora li aspetta una lunga stagione, con un calendario iper affollato e la necessità di farsi trovare pronti a fine maggio per la chiamata in azzurro. Il compito della Superleg di quest’anno sarà quello, affidato ai club, di permettergli di crescere ancora per ritrovare in Volley Nations League e poi a Parigi, così si augurano tutti, la squadra brillante e sfrontata del biennio 2021-2022.