Nola imbattibile, la 2a Supercoppa di sitting volley è sua

NOLA (NAPOLI)- Ennesimo trofeo per Nola Città dei Gigli che mette in bacheca anche la Supercoppa . Nella sfida con la Cedacri GiocoPaRmaVCCesena, che metteva in palio la seconda edizione del trofeo, la formazione di Guido Pasciari si è imposta 3-0 (25-19, 25-15, 25-16), palesando ancora una volta la propria superiorità sul resto delle altre formazioni nazionali.

Da sottolineare sia la presenza sugli spalti del plurimedagliato commissario tecnico della nazionale maschile italiana Alireza Moameri, sia la presenza di un folto gruppo di azzurri che hanno preso parte ai Campionati Europei conclusi la settimana scorsa a Caorle (VE). Tra Nola e Parma infatti erano 6 gli azzurri presenti quest’oggi in campo. Ad assistere al match anche diverse autorità politiche sportive locali.

Partita vibrante e divertente fra le due compagini. L’inizio della prima frazione di gioco è stato contraddistinto da un sostanziale equilibrio con le due squadre che sono passate dal 3-3 al 5-5. Nola ha tentato però lo strappo trovando il break sul 8-6, vantaggio che i campani hanno tenuto fino sul 10-8. Il gioco di Nola, all’inizio un po' contratto, con il passare del tempo si è sciolto trovando di fatto una maggiore fluidità; un attacco del romano Fabio Marsiliani e un ace di Vittorio Pasciari hanno portato Nola + 4 sui rivali (16-11). Il vantaggio dei padroni di casa è poi aumentato, l’attacco di Victor Palazzolo ha fissato il risultato sul 21-13 Nola. Con determinazione la formazione emiliana ha poi tentato di riaccorciare le distanze, l’ace di Giovanni Maria Monterverdi ha portato infatti Parma a -4 (23-19). Sul finale sono stati però gli uomini di Guido Pasciari a trovare l’allungo decisivo che ha fissato il risultato sul 25-19 di fine primo set.

Seconda frazione di gioco che ha preso il via sotto il segno di Nola Città dei Gigli; un servizio vincente di Giancarlo Quinto ha portato subito i campioni d’Italia in carica a +5 (7-2) su Parma. Gli emiliani però sono tornati a contatto con i campani, sempre Giovanni Monteverdi ha infatti riavvicinato la propria compagine a -1 dai rivali (11-10). La superiorità e la maggiore esperienza dei campani hanno però cominciato a fare la differenza e due ace consecutivi di Giancarlo Quinto hanno portato Nola a +10 sugli atleti di coach Vincenzo Gagliardi (22-12). Il capitano nolano Sergio Ignoto ha chiuso il secondo parziale sul 25-15.

Sulle ali dell’entusiasmo Nola Città dei Gigli ha preso il comando della terza frazione di gioco passando dal 9-7 al 15-9. Supportati anche dal pubblico di casa i nolani hanno amministrato il vantaggio in maniera impeccabile; Parma ha provato a tornare in partita ma un servizio vincente di Francesco Meo sul finale ha chiuso il match sul 25-16, lasciando di fatto per il secondo anno consecutivo la Supercoppa italiana a Nola.

I PROTAGONISTI-

Emanuele Di Ielsi (Nola Città dei Gigli)- « Siamo molto felici. Abbiamo portato a casa anche questo trofeo. Una vittoria sudata ed estremamente meritata. Nel primo set siamo partiti abbastanza spenti. Con il passare del tempo abbiamo trovato più fiducia anche grazie a qualche colpo d’attacco importante, riuscendo così a trovare il giusto ritmo, dimostrando tutto il nostro valore. Il nostro segreto? Quello ci crederci sempre e giocare con cuore e passione. Archiviata la Supercoppa cominceranno altri appuntamenti con la nazionale per nuovi importanti obiettivi da raggiungere. Lavoreremo sodo per cercare di levarci più soddisfazioni possibili. Il premio di MVP? Sono molto felice, non me l’aspettavo ».

PREMI INDIVIDUALI-



Miglior libero: Paolo Mangiacapra (Nola Città dei Gigli)



Miglior centrale: Angelo Gelati (Cedacri GiocoParmaVCCesena)



Miglior schiacciatore: Giancarlo Quinto (Nola Città dei Gigli)



Miglior alzatore: Vittorio Pasciari (Nola Città dei Gigli)



MVP: Emanuele Di Ielsi (Nola Città dei Gigli)

RISULTATO FINALE

Nola Città dei Gigli-Cedacri GiocoParmaVCCesena 3-0 (25-19, 25-15, 25-16)

I ROSTER-



Nola Città dei Gigli: Vittorio Pasciari, Guido Pasciari, Giancarlo Quinto, Victor Palazzolo, Giuseppe Mautone, Pasquale Vecchione, Francesco Meo, Pasquale Spacagno, Luigi Liguori, Sergio Ignoto, Emanuele Di Ielsi, Paolo Mangiacapra, Salvatore Striano, Jacopo Martucci Chianese, Alfredo Diana, Fabio Marsiliani. All. Guido Pasciari.

Cedacri GiocoParmaVCCesena: Angelo Gelati, Gianluca Poma, Gabriele Camisa, Giovanni Monteverdi, Giuseppe La Montagna, Giuseppe Siddiolo, Massimo Zileri, Mady Kante, Simone Burzacchi, Davide Bassoli, Claudiu Daniel Farcas. All. Vincenzo Gagliardi.