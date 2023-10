Su Rai 2 e Rai Sport il docufilm “Semprexsempre"

ROMA- Ancora un appuntamento da non perdere per gli appassionati di pallavolo che racconterà le gesta delle nazionali azzurre, maschile e femminile ai recenti Europei. Nel prossimo mese di dicembre su Rai 2 e Rai Sport andrà in onda “Semprexsempre-Noi Italia- Si vince, si perde, insieme si sogna”.