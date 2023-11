Perugia al Mondiale per Club in India

TORINO - La Federazione Internazionale ha confermato la partecipazione della Sir Sicoma Perugia al prossimo Mondiale per Club, in programma dal 6 al 10 dicembre 2023 a Bangalore, in India. Gli uomini di Angelo Lorenzetti difenderanno il titolo conquistato lo scorso anno, a Betim in Brasile, ed avranno come avversari i turchi dell’Halkbank Ankara (qualificati alla manifestazione, così come Perugia, in quanto semifinalisti della Champions League dopo la rinuncia delle due finaliste). L’HalkBank schiera due vecchie conoscenze della Superlega: l’opposto Abdel Aziz Nimir e lo schiacciature Earvin Ngapeth. Ci saranno poi i brasiliani del Sada Cruzeiro e dell’Itambè Minas (prima e seconda classificata dell’ultimo campionato sudamericano per club), i giapponesi del Suntory Sunbirds (vincitori del campionato asiatico per club) ed i padroni di casa indiani dell’ Ahmedabad Defenders (vincitori del campionato indiano, la RuPay Prime Volleyball League). Per Perugia è questo un modo per riannodare il filo interrotto con le manifestazioni internazionali, dopo la disastrosa conclusione della scorsa stagione. Inoltre Lorenzetti crede molto nella partecipazione a questi eventi per cementare e far crescere il gruppo. Così fu a Trento che vinse il trofeo nel 2018 grazie ad un invito.