Anche la Champions League di volley maschile e femminile su Dazn

TORINO – Dazn annuncia l’acquisizione in esclusiva dei diritti della Champions League di volley con tutte le competizioni per club maschili e femminili della stagione 2023/2024, grazie all'accordo concluso con Infront, detentore dei diritti cev. L’accordo, al via dal prossimo 22 novembre, comprende, oltre alla Champions League di volley in esclusiva, anche le migliori partite di cev Cup e della Challenge Cup. «Ogni settimana su Dazn trasmettiamo in media circa 150 partite. La nostra app è sempre accesa e con l’acquisizione della massima competizione europea per club di pallavolo maschile e femminile mettiamo a segno un altro traguardo. La CEV Champions League di Volley entra nel nostro portfolio di diritti e arricchisce ancora di più la nostra offerta multisport. Siamo entusiasti di ospitare lo spettacolo della grande pallavolo europea in esclusiva sulla nostra piattaforma», commenta Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia. «Siamo particolarmente lieti di poter contare su un partner come DAZN per la trasmissione della Champions League e delle altre Coppe europee in un mercato così importante come quello italiano, la cui passione per la pallavolo è ben nota. Siamo certi che i fan non si lasceranno sfuggire questa opportunità di seguire da vicino e in modo innovativo quanto la pallavolo europea di alto livello avrà da offrire da qui ai prossimi mesi fino al culmine della stagione rappresentato dalle Super Finals in programma a maggio 2024», commenta il presidente della Cev, Aleksandar Boricic.