Il manifesto di Velasco: "Italia, disponibilità assoluta"

Julio Velasco ha bruciato le navi un'altra volta . Come lo spagnolo Hernán Cortés. Poveri gli aztechi della pallavolo. Il nuovo ct della nazionale femminile di pallavolo è tornato in cattedra, con una grande voglia di dare battaglia e un solo dogma per chi vorrà seguirlo, da Egonu in giù: «disponibilità incondizionata». A 71 anni è pronto a nuove conquiste. «Ho paura solo della pensione, voglio stare in battaglia, voglio continuare a imparare, a essere curioso. Rita Levi Montalcini spiegava che il cervello è l'organo che invecchia per ultimo, a patto che lo si alleni. Io voglio continuare ad allenarlo». E avrà tempo per nuovi allenamenti considerato che non sarà solo un traghettatore verso Parigi2024 . Con il presidente federale Giuseppe Manfredi, di fronte a una vasta platea intervenuta alla conferenza di presentazione del tecnico al Centro Pavesi di Milano, ha infatti siglato un accordo biennale, fino ai Mondiali 2025, un nuovo viaggio che forse ha già gettato le basi per il futuro: «Il mio vice sarà Massimo Barbolini e con noi lavorerà anche Lorenzo Bernardi che allenerà le ragazze che non saranno impegnate con la squadra e le giovani futuribili».

La storia di Velasco

Velasco dal palco domina subito la scena. Originario di La Plata (una volta disse: «l'Argentina è la mamma, l'Italia la moglie») mura le domande su Milei, il neo presidente eletto dell'Argentina di matrice trumpista, perché «sin qui è stata una giornata felice, non rovinatemela». Risate e applausi. Si torna seri. Arriva a gestire il dopo Mazzanti a meno di un anno dai Giochi, nel bel mezzo di un ciclo che ha visto l'ex tecnico azzurro far fatica nel guidare la squadra tanto da entrare nelle cronache più per assenze e polemiche che per i risultati: «Ho sempre pensato che molti commenti sull'operato di Davide Mazzanti fossero ingiusti. È un bravo allenatore e una grande persona. Il fatto che abbia dovuto gestire una stagione complicata non cancella quello che ha fatto. Si parla della nazionale femminile come di un gruppo perdente, ma vi ricordo gli ori europeo e nella VNL, un argento e bronzo mondiale». Velasco, applaudito, gradito, manna dal cielo verso un sogno a cinque cerchi che «non deve diventare ossessione». E se lo dice lui a cui quell'oro è già sfuggito due volte tra il 1992 (Spagna, fuori ai quarti con l'Italia campione del Mondo) e il 1996 (argento contro l'Olanda ad Atlanta) c'è da crederci.

L'addio a Busto Arsizio e la nuova avventura

Manfredi, numero uno Fipav, gongola per l'importanza della giornata e della decisione federale e la riassume con un «è stata la scelta più giusta, Velasco è questo. Le polemiche del club di Busto Arsizio? Con loro avevo parlato, non è vero che non sapevano. Tanto che alla fine, a fronte della possibilità che se ne andasse il 1° gennaio prossimo, proprio il club bustocco ieri gli ha chiesto di dare le dimissioni. Quindi...». Amarezza e polemiche che rientreranno alle prime partite. L’Italia volta pagina e guarda avanti. I temi tecnico/tattici? Antropova o Egonu o Antropova ed Egonu? «Non si tratta di copiare dagli altri (il riferimento è alla Turchia che fa giocare insieme le due opposte Karalkurt e Vargas) ma di ragionare. L’Italia quando ha perso non l’ha fatto per l’attacco, ma per la ricezione, meglio cercare buone ricevitrici». Julio è tornato. Nonostante 2 titoli iridati, 3 ori europei, 5 successi in World League e la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Atlanta nel 1996 e l’esperienza con la femminile tra il 1997 e il 1998, ha ribruciato le navi. Troppa la voglia di guardare avanti. Altro che pensione.