A Livia Azzolina il 6° Premio Federica De Luca

BARLETTA-Livia Azzolina arbitro romano di ruolo B, è la vincitrice dell'edizione 2023 del Premio intitolato a Federica De Luca, riconoscimento indetto dalla Fipav e riservato alle donne, consegnato ogni anno in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che ricorda il direttore di gara pugliese scomparsa in una tragedia familiare insieme al suo piccolo Andrea nel giugno del 2016. Il premio è andato a Livia Azzolina che si è particolarmente distinta nel corso della stagione per l’impegno e la passione a livello dirigenziale.