Pinerolo, la crescita si vede

TORINO - Pinerolo sconfitta, Pinerolo sugli scudi . Ieri sera la Wash4green è andata incontro ad una sconfitta per 3-0, a Villafranca contro Scandicci, una delle corazzate di questo campionato. Il risultato atteso e veritiero nel cogliere la fotografia dei valori in campo, dice però poco sulla crescita della squadra torinese che un anno fa era sull’orlo del precipizio e oggi è tra le migliori otto del campionato. In primo luogo Le padrone di casa della Wash4Green Pinerolo sono andate vicinissime a riaprire la gara nel secondo set, dopo aver perso il primo, ma le toscane non commettono errori nel momento clou e si impongono in una lunghissima frazione conclusa 29-31. Un set che ha messo in mostra il cuore e il carattere di Pinerolo. Quindi un set giocato alla pari con una grande a dimostrare che il percorso intrapreso dalla società e dalla squadra è quello giusto. E se a inizio anno si è parlato di obiettivo salvezza e sogno playoff, la classifica oggi sorride alle ragazze pinerolesi . Nella scorsa stagione la salvezza era arrivata a quota 19, oggi Pinerolo è già a 14 dopo sole 10 giornate.

IL PERCORSO

Tra gli artefici di questo risultato c’è il tecnico Michele Marchiaro: «Diciamo che siamo stati bravi a sfruttare le opportunità del calendario benevolo, ma dai nostri conti quest’anno la quota salvezza si alzerà e bisognerà arrivare almeno a 22 punti, perché le squadre in corsa sono molte, e come detto si stanno attrezzando». La squadra è stata capace di far fronte anche all’infortunio di Sofia D’Odorico, giocatrice che avrebbe dovuto dare grande fisicità. La schiacciatrice è stata operata per la lesione del crociato e del collaterale sinistro, ma resterà fuori per tutta la stagione: «Il progetto tecnico che avevamo in mente è saltato fin dalla prima giornata con l’infortunio di Sofia D’Odorico - prosegue Marchiaro - Fortunatamente la rosa ampia ci ha permesso di sopperire e da qualche settimana anche la ripresa a tutti gli effetti della seconda palleggiatrice Letizia Camera mi permette di usufruire del doppio cambio in maniera continuativa. Ma, ripeto, non è solo un problema di partite, dobbiamo mantenere un assetto costante anche negli allenamenti, per avere un ritmo alto e intenso come in campionato».