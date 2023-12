Michieletto è super: più forte del dolore

Mamma che Trento! Il remake della finale scudetto non ha nulla a che vedere con l'appassionante serie tricolore di un anno fa. Troppo distante la condizione e il gioco di Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino in questa fase della stagione. I campioni d'Italia di Fabio Soli infatti arrivano all' Eurosuole Forum e mettono in scena un'altra prova corale di ottimo livello, mentre i marchigiani incappano in una giornata no in tutti i fondamentali. L' Itas spinge al servizio e domina la scena per tutti i tre set della partita proseguendo così la sua striscia vincente di otto vittorie su otto gare del campionato e interrompendo invece la mini serie Lube di cinque gare, Champions compresa. De Cecco si trova ad alzare una ricezione costantemente troppo lontana da rete e questo manda in affanno la lucidità del gioco dei padroni di casa che alla distanza sbagliano troppo (25 errori punto) e subiscono 6 ace e 6 muri. Per Blengini a nulla è servito cercare rimedi dalla panchina. Partito con Nikolov in posto 4, ha ben presto inserito Yant , con Lagumdzija poco incisivo (27% in attacco, come Zaytsev) ha provato Motzo , Bottolo per Zaytsev .

Civitanova-Trentino: la partita

La partita è stata un monologo, come detto, con Trento sempre in vantaggio sin dalle prime battute dei set come testimoniano gli avvii dei tre set: 6-8, 6-8, 4-8. Gap mai colmati dai biancorossi che alla distanza, soprattutto nel terzo set, hanno mostrato una disarmante arrendevolezza sotto i colpi di una Itas Trentino che era spietatamente presente su tutti i palloni, difesa, muro, contrattacco. Un mix di equilibrio di squadra vincente che ha deciso una gara in cui nessun marchigiano è riuscito a raggiungere la doppia cifra nel proprio tabellino, tanto che il miglior realizzatore dei padroni di casa alla fine è stato Yant con 8 punti in due set e mezzo di gioco. Per Sbertoli, di contro, regista dei trentini, c'è stata vita facile grazie al lavoro dei suoi tre ricevitori che gli hanno messo la palla in testa per tutta la gara. Top scorer della partita Alessandro Michieletto, anche meritato MVP, con 16 punti. Il mancino ha chiuso la gara con una prova monstre, una costante per lui in questo periodo, prima di lasciare il campo in lacrime per un lutto in famiglia. Il tecnico Fabio Soli ha sottolineato la forza dell’azzurro: "Dobbiamo ringraziare Michieletto per la prestazione mostruosa che ha messo in atto in una situazione non semplice".

Civitanova-Trentino 0-3 (17-25, 22-25, 16-25)

CUCINE LUBE De Cecco 1, Zaytsev 5, Chinenyeze 6, Lagumdzija 7, Nikolov 2, Anzani 2, Balaso (L); Motzo 2, Bottolo 2, Yant 8, Diamantini, Thelle. N.e. Bisotto e Larizza. All. Blengini

ITAS Lavia 8, Kozamernik 3, Rychlicki 13, Michieletto 16, Podrascanin 9, Sbertoli 1, Laurenzano (L); N.e. Nelli, D’Heer, Cavuto, Pace, Berger, Magalini, Acquarone. All. Soli