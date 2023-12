Il calendario ufficiale 2024 della Igor Volley Novara è in edicola con Tuttosport

È in edicola da oggi, in abbinamento al quotidiano Tuttosport, il calendario 2024 della Igor Volley Novara: un incredibile anno da trascorrere insieme alle campionesse azzurre, un’esaltante cavalcata in una stagione ricca di appuntamenti. Accompagna le ragazze giorno per giorno nelle loro quotidiane imprese che le vedranno protagoniste in tutte le competizioni, dall’esaltante lotta nel Campionato Italiano di A1 e l’avventura in Challenge Cup.

Dodici mesi in compagnia di Cristina Chirichella e compagne, protagoniste di una serie di scatti esclusivi.



Il calendario è acquistabile (Piemonte e Valle d'Aosta) al prezzo di 9,99 euro in aggiunta al prezzo del quotidiano e se non lo trovi in edicola o vivi in altre regioni potrai richiederlo all'indirizzo mail igor2024@tuttosport.com specificando il tuo nome, cognome e gli estremi di un'edicola (località, indirizzo e codice edicola) ove effettuare l’invio.