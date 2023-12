La FIVB ha deciso i calendari 2025/2028 dell'attività internazionale

ROMA- La Federazione internazionale della pallavolo ha ufficializzato oggi il calendario delle manifestazioni per il quadriennio 2025/2028.

Il nuovo calendario è stato sviluppato in stretta collaborazione con tutte le principali parti interessate: le Confederazioni continentali, le Federazioni nazionali, le più importanti leghe nazionali, i maggiori detentori dei diritti media i e i partner commerciali, oltre ad atleti e allenatori.

Il tema era già stato affrontato dalla FIVB nel corso dell’ultimo anno, quando a marzo 2023 il consiglio d'amministrazione della Federazione Internazionale, si riunì a Punta Cana (Repubblica Dominicana) proprio per approvare la nuova calendarizzazione degli eventi 2025-2028 per le nazionali. In quell’occasione la grande novità fu l’approvazione dell’organizzazione dei Campionati del Mondo ogni due anni, invece che quattro.

Oltre a rafforzare l'importanza e il valore della stagione di club, il nuovo calendario FIVB 2025-2028 vuole dare priorità a eventi internazionali come la Volleyball Nations League, i Campionati Mondiali biennali e i Campionati Europei. Sono stati, inoltre, semplificati i sistemi di qualificazione ai Giochi Olimpici, per i quali verranno utilizzati i Campionati del Mondo, gli Europei e il World Ranking.

Il calendario 2025-2028 prevedrà un numero maggiore di settimane dedicate al recupero fisico e alla preparazione di atlete e atleti, rispetto al quadriennio olimpico di Parigi 2024. Negli anni 2025, 206 e 2027 le atlete e gli atleti impegnati con le rispettive nazionali avranno a disposizione 11,5 settimane di recupero, mentre nell'anno olimpico 2028 saranno 13.

IL CALENDARIO DAL 2025 AL 2028-



2025

Femminile



1° gennaio - 4 maggio: stagione dei club



2 giugno - 27 luglio: Volleyball Nations League



22 agosto - 7 settembre: Campionato del Mondo



6 ottobre - 31 dicembre: stagione dei club



8 - 14 dicembre: Campionato del Mondo per club

Maschile



1° gennaio - 18 maggio: stagione dei club



9 giugno - 3 agosto: Volleyball Nations League



12 - 28 settembre: Campionato del Mondo



20 ottobre - 31 dicembre: stagione dei club



15-21 dicembre: Campionato del Mondo per club

2026



Femminile



1° gennaio - 3 maggio: stagione dei club



1° giugno - 26 luglio: Volleyball Nations League



21 agosto - 6 settembre: Campionati Continentali



5 ottobre – 31 dicembre: stagione dei club



7 - 13 dicembre: Campionato del Mondo per club

Maschile



1° gennaio - 17 maggio: stagione dei club



8 giugno - 2 agosto: Volleyball Nations League



11 - 27 settembre: Campionati Continentali



19 ottobre – 31 dicembre: stagione dei club



14 - 20 dicembre: Campionato del Mondo per club

2027

Femminile



1° gennaio - 2 maggio: stagione dei club



31 maggio - 25 luglio: Volleyball Nations League



20 agosto - 5 settembre: Campionato del Mondo



4 ottobre - 31 dicembre: stagione dei club



6-12 dicembre: Campionato del Mondo per club

Maschile



1° gennaio - 16 maggio: stagione dei club



7 giugno - 1° agosto: Volleyball Nations League



10 - 26 settembre: Campionato del Mondo



18 ottobre - 31 dicembre: stagione dei club



13 - 19 dicembre: Campionato del Mondo per club

2028



Femminile



1° gennaio – 23 aprile: stagione dei club



8 maggio – 11 giugno: Volleyball Nations League



14 – 30 luglio: Giochi Olimpici



18 agosto - 3 settembre: Campionati Continentali



2 ottobre – 31 dicembre: stagione dei club



4 - 10 dicembre: Campionato del Mondo per club

Maschile



1° gennaio - 7 maggio: stagione dei club



22 maggio – 25 giugno: Volleyball Nations League



14 – 30 luglio: Giochi Olimpici



8 - 24 settembre: Campionati Continentali



16 ottobre – 31 dicembre: stagione dei club



11 - 17 dicembre: Campionato del Mondo per club

2029

Femminile



1° gennaio - 6 maggio: stagione dei club



Maschile



1° gennaio - 20 maggio: stagione dei club

Settimane di gioco della stagione dei club femminili e maschili



stagione 2025-2026: 30



stagione 2026-2027: 30



stagione 2027-2028: 29



stagione 2028-2029: 31

Settimane di gioco della stagione delle nazionali femminili e maschili



stagione 2025: 22



stagione 2026: 22



stagione 2027: 22



stagione 2028: 23

Settimane di recupero e preparazione per atlete e atleti delle nazionali



stagione 2025: 11,5



stagione 2026: 11,5



stagione 2027: 11,5



stagione 2028: 13

Le competizioni delle Nazionali nei quadrienni Olimpici-



2017-2020 ciclo di Tokyo: 12 eventi (Vnl 2020 cancellata e Olimpiadi spostate al 2021)



2021-2024 ciclo di Parigi: 10 eventi (comprese Olimpiadi di Tokyo)



2025-2028 ciclo di Los Angeles: 9 eventi