Chieri squadra piemontese del 2023

TORINO - Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è la squadra piemontese dell’anno 2023 per l’USSI . Il premio verrà consegnato oggi, a partire dalle ore 11.30, presso il Circolo della Stampa – Palazzo Ceriana Mayneri di corso Stati Uniti a Torino. L’evento sarà l’occasione per premiare gli atleti regionali che si sono messi in luce durante l’anno che sta per chiudersi. Il premio a Chieri ’76 è l’ omaggio dovuto alla crescita della squadra e della società nel corso di un anno che ha visto la squadra imporsi a livello nazionale e internazionale tra le più belle realtà. Il quarto posto in campionato e la conquista della Challenge Cup alla prima partecipazione ad una coppa continentale sono state la il punto di arrivo di un percorso intrapreso da anni e che ad ogni stagione si è rafforzato.

PROSPETTIVE

La riprova della solidità raggiunta è sotto gli occhi di tutti e la conferma viene da questa nuova stagione. Squadra pesantemente rinnovata, nuove straniere e un trend positivo che non si ferma. In Cev Cup è arrivata la qualificazione ai playoff, in campionato la squadra si pone alle spalle delle quattro big. E si continua a costruire per il futuro. Se arriverà un terzo sponsor di peso, allora sarebbe possibile progettare un ulteriore balzo in avanti. Il Premio USSI di squadra piemontese dell’anno vuole essere uno stimolo per insistere su questa strada.