Nola e Fermana sono le finaliste di Coppa Italia

ROMA - Al termine di due spettacolari semifinali Nola Città dei Gigli e Synergie Fermana hanno conquistato il diritto di battersi per conquistare la quarta edizione della Coppa Italia di sitting volley Maschile in programma domani alle 12.00.

Una finale meritata, conquistata da Nola Città dei Gigli al termine di una gara nella quale la formazione Campione d’Italia in carica ha dimostrato il proprio valore superando il Volley Academy TC. Nel primo set i ragazzi di Pasciari sono partiti forti, riuscendo ad accumulare un buon margine. Gli avversari di turno, contro l'imbattibile formazione campana, in un primo momento ha provato a reagire, ma la formazione nolana ha controllato la situazione ed è stata in grado di chiudere il set in proprio favore con il punteggio di (25-19). Il secondo set è stato avvincente, con entrambe le squadre determinate a portare a casa il parziale. Nel finale, però, Nola ha dimostrato ancora una volta maggiore caparbietà, trovando l’allungo decisivo (25-15).

Nel terzo è ancora Nola a imporre il proprio gioco. La Volley Academy TC ha provato a resistere, ma con il passare delle azioni il divario si è fatto sempre più ampio fino al conclusivo (25-12).

Nella seconda semifinale, invece, tra Synergie Fermana e Cedacri GiocoparmaVCCesena l’avvio di primo set è stato è stato di marca gialloblu con i marchigiani padroni del campo (10-4). La formazione di Parma ha accusato il colpo e ha perso terreno. Nel finale la Synergie Fermana non ha fatto altro che controllare la situazione e chiudere il set (25-13). Nel secondo parziale la formazione di Fermo è partita meglio, staccando gli avversari e mantenendo il pallino del gioco dalla propria parte prima di chiudere (25-19).

Fermana ancora protagonista nel terzo set.La Cedacrì non è riuscita ad impensierire più di tanto gli avversari che hanno continuato a macinare un buon gioco e punti. L’inerzia del set non cambia e la Synergie Fermana ha conquistato la partita (25-19).

La giornata di gare di domani prevede la finale per il terzo e quarto posto alle ore 10, mentre alle ore 12 il PalaBrasili sarà il teatro della finale per il titolo.

I RISULTATI E IL CALENDARIO-

Semifinali 1°-4° posto



Nola Città dei Gigli - Volley Academy TC 3-0 (25-19, 25-15, 25-12)

Synergie Fermana-Cedacri GiocoparmaVCCesena 3-0 (25-13, 25-19, 25-19)

17 dicembre



Finale 3°-4° posto



Volley Academy TC- Cedacri GiocoparmaVCCesena ore 10

Finale 1°-2° posto

Nola Città dei Gigli- Synergie Fermana ore 12

I ROSTER-



NOLA CITTÀ DEI GIGLI: Alfredo Diana, Michele Emanuele Di Ielsi, Sergio Ignoto, Luigi Liguori, Paolo Mangiacapra, Fabio Marsiliani, Giuseppe Mautone, Francesco Meo, Victor Palazzolo, Guido Pasciari, Vittorio Pasciari, Giancarlo Quinto, Pasquale Spacagno, Salvatore Striano, Pasquale Vecchione. All. Vittorio Pasciari – Guido Pasciari.

VOLLEY ACADEMY TEODORO CICATELLI OLEVANO: Vincenzo Bufano, Francesco Maria Cerulo, Manuel Cicatelli, Alessandro D’Amico, Michele Fiscina, Carmine Lanaro, Roberto Maglio, Andrea Pinto, Damiano Salicone, Michele Salicone, Cristian Venosa. All. Teodoro Cicatelli.

CEDACRI GIOCOPARMA VCCESENA: Davide Bassoli, Stefano Belfiore, Simone Burzacchi, Gabriele Camisa, Mattia Canali, Claudio Farcas, Angelo Gelati, Mady Kante, Giuseppe La Montagna, Giovanni Monteverdi, Simone Monteverdi, Gianluca Poma, Giuseppe Siddiolo, Massimo Zileri. All. Vincenzo Gagliardi.

SYNERGIE FERMANA: Giacomo Cappelletti, Cristiano Crocetti, Michele Del Rosso, Lorenzo Giacobbi, Alessandro Issi, Jacopo Manamini Pozzi, Alessandro Postacchini, Federico Ripani, Enrico Rossi, Riccardo Rossi, Riccardo Scendoni, Luca Vallasciani. All. Lorenzo Giacobbi – Riccardo Scendoni.