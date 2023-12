Trento-Perugia, il primo momento verità

TORINO - Alle 15.45, scocca l’ora della verità al palasport di Trento. In campo Trento e Perugia per una partita che rappresenta il primo vero snodo di questa stagione di Superlega. Da una parte i campioni d’Italia, reduci dalla sconfitta a Modena, dall’altra gli umbri che sono ripartiti e già mostrano di poter essere la squadra più strutturata del campionato. A seguire la partita ci saranno le telecamere di Rai 2. La diretta su Rai 2 inizierà alle 16, mentre l’inizio gara ed il pre partita saranno in diretta su RaiPlay. Gli umbri vantano il successo con Padova nell’anticipo del 9° turno giocato a novembre, e domenica scorsa hanno alzato al cielo la Coppa del Mondo per Club in India. Invece al PalaPanini Trento ha sciupato l’occasione di superare gli umbri in vetta. I gialloblù si sono poi rifatti in Champions League consolidando con un 3-0 a Resovia il primato nella Pool B.