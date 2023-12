6000 bambini protagonisti del Natale S3 della Fipav Lazio

ROMA- Da nord a sud per tutto il territorio laziale in oltre 6000 hanno risposto al richiamo della Fipav Lazio che ha organizzato, all'interno di palazzetti e palestre “Natale di Volley con il Volley S3” un mega evento che, con il patrocinio della Regione Lazio, ha coinvolto i Comitati Territoriali e le società sportive portando sotto rete un'oceanico ed entusiasta popolo di bambini che hanno giocato, socializzato e conosciuto il grande fascino della pallavolo. Sono state ventitre le location che hanno ospitato, o ospiteranno nei prossimi giorni, la manifestazione che è diventata un must del volley laziale. I giovani protagonisti si sono scatenati davanti a un pubblico entusiasta fatto di genitori, nonni, addetti al lavori. Il Volley S3 unisce, regala momenti di socializzazione e di sano agonismo che solo un movimento identitario come quello della Pallavolo e pochi altri sanno mettere in cartellone. Molti dei protagonisti di oggi erano sugli spalti del Palazzo dello Sport di Roma a fare il tifo per gli Azzurri in occasione dei Campionati Europei di Pallavolo Maschile ed è in questa identità che si salda il legame tra base e vertice di una disciplina che lega società, piccoli atleti, famiglie, istituzioni. Lo sport per la sport insomma. La manifestazione dai numeri sbalorditivi – si parla di quasi 6000 in campo e di un esercito quasi doppio di spettatori – ha avuto anche un significato evocativo. Il 19 dicembre, infatti, ci sarà un momento di memoria collettiva per ricordare un grande uomo di Pallavolo, Franco Favretto, antesignano dell’idea di un Volley S3 che fungesse da palestra educativa in città a misura di bambino. La sua era forse una visione utopica, ma la carica dei bambini di stamattina, il loro sudore e la loro allegria contagiosa, hanno testimoniato che forse l’idea non fosse tanto campata in aria. Il Natale di Volley S3 2023, orchestrato dal Comitato Regionale della Fipav e dai Comitati Territoriali coinvolti per l’occasione, hanno costituito di fatto il giusto preludio al Memorial Favretto che caratterizzerà il mese di maggio 2024, un altro appuntamento con uno sport che unisce come pochi altri le generazioni, la base e il vertice. La Pallavolo, disciplina di squadra tra le più titolate della storia azzurra. Chi era stamattina anche in uno solo degli impianti coinvolti avrà capito il perché.