Manfredi: " Europei e tesseramento, i numeri ci rendono orgogliosi "

ROMA- Un 2023 ricco comunque di successi (sportivi e organizzativi) per la pallavolo italiano sta andando in archivio. Il presidente federale Giuseppe Manfredi , nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno, ha fatto il bilancio della stagione e ha proiettato la Fipav nel 2024.

Come di consueto molti gli argomenti trattati con il numero uno federale che ha illustrato il documento, in allegato, relativo alle attività federali dell’anno che sta per concludersi.

Si è partiti con il bilancio dei Campionati Europei di pallavolo femminili e maschili per poi passare a quelli di sitting volley. Il presidente federale ha snocciolato i numeri più significativi delle rassegne continentali organizzate in Italia nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2023.

Successivamente sono stati enunciati i numeri del tesseramento; i dati confermano l’ottimo trend delle ultime stagioni con un ulteriore forte incremento di tesserati soprattutto nelle fasce d’età giovanili.

A seguire l’attenzione si è spostata sull’attività sportiva di alto livello e quindi sui risultati conseguiti in questo 2023 dalle nazionali di pallavolo, beach volley e sitting volley.

La conferenza è poi proseguita parlando degli investimenti destinati alle squadre nazionali delle tre discipline (pallavolo, sitting volley e beach volley) e quelli a sostegno delle società. La federazione italiana pallavolo, infatti, destinerà 795.000 euro.

Per ciò che concerne l’ammontare complessivo di investimento verso le Nazionali seniores, attività giovanile, beach volley e sittingvolley, sono stati superati i 9 milioni di euro.

L’attenzione si è poi spostata sulla pallavolo giovanile parlando di Finali Nazionali Giovanili, che nella stagione 2024 avranno al proprio fianco il Gruppo BigMat, dell’AeQuilibrium Cup - Trofeo delle Regioni, dei progetti legati a Scuola Attiva Junior e Kids e del Volley S3.

Il numero uno federale ha poi spostato il focus sulla Formazione Dirigenziale, e quindi sull’Accademia FIPAV, importante progetto deliberato nel 2022 e sviluppato poi nel 2023, che ha come obiettivo principale quello di qualificare e valorizzare le figure professionali che operano nei vari ambiti federali.

Si è poi parlato delle Partnership FIPAV e quindi del rinnovo e del consolidamento dei rapporti di collaborazione con i principali sponsor e Istituzioni.

La conferenza stampa è poi proseguita citando le emittenti televisive (RAI, SKY, Eurosport, Discovery plus, Radio Kiss Kiss e Rai Kids) che hanno accompagnato la FIPAV in questa lunga stagione tra pallavolo, sitting volley e beach volley.

Altro tema trattato è stato quello inerente i progetti collaterali tra i quali il docufilm dal titolo “SEMPREXSEMPRE - NOI ITALIA” andato in onda un paio di sere fa su Rai Due e che ha fatto registrare un picco di 400.000 spettatori pari al 2,6% di share.

Si è poi parlato del rinnovamento del logo federale e delle maggiori novità che hanno portato al nuovo restyling. Spazio anche, come sempre, alla nuova edizione della Hall Of Fame FIPAV che si terrà il prossimo febbraio a Bologna.

Il presidente Manfredi ha poi voluto dara spazio a FIPAV Cares e ai progetti di responsabilità sociale, un impegno ormai assunto da tempo come testimoniano gli 80.000 euro stanziati nel 2023.

Altro tema trattato da Manfredi è stato quello relativo ai Protocolli Internazionali di Cooperazione Tecnica. A seguito dell’accordo stipulato con la Federazione Internazionale, la FIPAV ha, infatti, siglato protocolli con numerose Federazioni come quella albanese, kosovara, irlandese, turca, ungherese e lettone.

Il Presidente ha infine annunciato l’Asta Solidale con l’Athletica Vaticana. Per dare continuità all’impegno preso con il Santo Padre, partirà dunque l’asta dal nome “Together we can spike with love”, i ricavati della quale saranno devoluti alla Fondazione Dispensario Pediatrico “Santa Marta” e l’Associazione “C’è da fare”.

Concluso il suo lungo intervento, il presidente federale Manfredi ha risposto alle numerose domande dei giornalisti collegati via web alla conferenza stampa.