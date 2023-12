Volley, un Boxing Day super

TORINO - SuperLega in formato super. Oggi si celebra il Boxing Day del volley italiano e il massimo campionato maschile propone un piatto ricco, come deve essere per le feste. A tenere banco è l’ultima giornata del girone d’andata e, quindi, i verdetti per la definizione della griglia dei Quarti di Finale in gara unica di Coppa Italia riservata alle prime otto classificate al giro di boa. C’è in palio l’ultimo pass disponibile, con derby veneto a distanza per l’ottava piazza tra Verona (12 punti), impegnata alle 15.30 sul campo di Civitanova con diretta Rai Sport, e Padova (10 punti), padrona di casa alle 18 contro Trento, che vuole tenere ben salda in testa la corona in vista del giro di boa. In programma altri match che decideranno gli abbinamenti di Coppa. Su tutti il derby della via Emilia al PalaPanini tra Modena e Piacenza, con gli ospiti a cui basta un punto per la certezza di approdare tra le prime quattro teste di serie in Coppa Italia, ma anche la sfida al PalaBarton tra Perugia e Milano.