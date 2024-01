Modena, quanti dilemmi

TORINO - Modena per noi, è la capitale del volley italiano. Modena quest’anno sta hai margini. L’ultima sconfitta, a Milano, per 3-0 conferma questo trend. Settimo posto alle spalle di big e meno big, come Milano e Monza. Eppure i gialloblù hanno collezionato sette vittorie. Una in meno di Piacenza che è terza. A pesare sono i tanti successi da due punti che hanno frenato la corsa di Modena. Ma allo stesso tempo rivelano qualcosa su quest’annata. La squadra appare fragile, incapace di lottare, quando il gioco si fa duro. Contro Piacenza, prima, e Milano poi ha lasciato che gli avversari scappassero via. Dopo quest’ultima sconfitta è intervenuta la presidente Giulia Gabana per riaffermare l’unità del gruppo e la volontà di invertire rotta: «I momenti bui a volte sono dietro l’angolo di una vittoria e ci si può cadere dentro in un attimo ma non sempre la soluzione per uscirne è immediata. Si deve lavorare insieme ed uniti, senza scoraggiarsi e cercando di riaccendere quella luce che per qualche cortocircuito si è spenta. L’unica cosa che non si fa mai, o almeno che io non ho mai fatto, è mollare e nessuno di noi lo farà. Sono fermamente convinta che esista solo una strada per uscire dai momenti bui: tirarsi su le maniche, lavorare, rimanere uniti sereni e concentrati, ma soprattutto senza mai perdere fiducia in noi stessi. Se siete delusi da quello che abbiamo dimostrato nelle ultime gare, vi capisco e mi dispiace. Ora, in silenzio e con grande determinazione e impegno, ci rimettiamo a lavorare».