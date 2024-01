Leon-Perugia, la corsa è alla fine

TORINO - Wilfredo Leon non è più una colonna di Perugia. Da troppi mesi è in panchina e si aspetta un suo ritorno. Ma a chiudere definitivamente il cerchio di un rapporto al capolinea è stato il fatto che la Sir del patron Gino Sirci non abbia esercitato l’opzione per confermarlo il prossimo anno. È durato sei anni il cammino del cubano naturalizzato polacco a Perugia. È arrivato con l’aura di Mister milione e ha stretto con il vulcanico presidente, all’inizio, un rapporto molto saldo. Memorabili sono state le loro spedizioni a pesca nei boschi umbri. Poi è mancato l’acuto che tanto aspettava il presidente. Perugia ha vinto in questi anni , ma ha mancato la trasformazione in squadra ammazza campionato che non lasciava niente alle altre. Leon doveva essere l’arma di distruzione di massa delle speranze altrui. Non è stato così, il cubano è stato travolto dalle crisi interne del gruppo, dalla girandola di tecnici, dalla furia funesta del patron quando il giocattolo si è spezzato. A ben vedere il percorso di Leon è stato simile anche nella nazionale polacca dove da insostituibile è diventato uno del gruppo, in un gruppo molto solido a livello mentale. Quello che forse è mancato nel contesto perugino.