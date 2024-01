Pinerolo, infortunio per Bussoli

TORINO - L’infermeria della Wash4green Pinerolo registra un altro ingresso, quello del capitano e schiacciatrice Silvia Bussoli che ieri, a causa di una caduta accidentale, ha riportato un brutto trauma alla caviglia destra.? Dopo gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina che hanno escluso fratture ossee dovrà nei prossimi giorni iniziare la terapia riabilitativa i cui tempi di recupero al momento non è dato sapere. Un infortunio che complica la gestione dei cambi in casa Wash4Green, visto che dalla prima partita della stagione manca anche Sofia D’Odorico, stesso ruolo di , per un grave infortunio. Difficile quindi fare rotazioni e organizzare il lavoro in allenamento per il tecnico Michele Marchiaro.