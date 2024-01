TORINO - Trento e Perugia, appuntamento a Bologna . Oggi è giorno di vigilia della Final Four di Coppa Italia che si giocherà domani e dopodomani all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Il copione di questa due giorni sembrano già scritto, almeno alla luce dei risultati del trio infrasettimanale di mercoledì. Itas e Sir arrivano a Bologna con tutti favori del pronostico. In semifinale se la vedranno con Monza, la debuttante di questo ballo, e Milano, alla sua terza semifinale consecutiva. Quest’anno Trento e Perugia si sono scontrate nella semifinale di Supercoppa. Hanno vinto gli umbri, ma il precedente dice poco visto che la stagione era appena iniziata e le squadre non avevano ancora trovato il loro equilibrio. Molto diverso il quadro ora. Trento è cresciuta e sta confermando a suon di risultati la sua leadership in classifica. Su tutto svetta la qualità di Alessandro Michieletto , vero trascinatore del gruppo. L’itms è squadra giovane capace di far valere la coralità del gruppo e far risaltare il talento dello schiacciature azzurro. Perugia ha elaborato la lunga assenza di Leon e oggi è una squadra che può anche fare a meno del campione polacco-cubano. Ma può anche sfruttarlo ora per avere un’arma in più senza forzarlo.

LE SEMIFINALI

Per Trento Monza rappresenta un buon test per verificare i suoi equilibri, senza sottovalutare l’avversario. Lo conferma il capitano Marko Podrascanin: «Arriviamo a questa Final Four con una condizione di forma crescente. La squadra è matura, gioca insieme da ormai tre anni e vuole vivere al massimo questo appuntamento. Penso che sarà una Semifinale bella ed equilibrata; Monza è, secondo me, la più grande sorpresa di questo campionato, gioca in maniera precisa, ha un’ossatura ben definita e contro le cosiddette big ha sempre ottenuto buoni risultati». Perugia se la vedrà con Milano, squadra con cui gli umbri hanno un conto aperto. «Milano sarà motivatissima - spiega il tecnico Angelo Lorenzetti - perché per loro, che sono alla terza partecipazione consecutiva alla Final Four, andare in Finale sarebbe un passo avanti nel loro progetto. In questa stagione, come ho detto altre volte, andiamo a caccia di Finali, quella della Coppa Italia è una opportunità che abbiamo in questo senso».