Novara, arriva Markova

TORINO - L’Igor Gorgonzola Volley rilancia e guarda con fiducia alla parte finale della stagione. La posta in palio è il terzo posto in classifica che riporterebbe la squadra piemontese in Champions League. E per centrare l’obiettivo la dirigenza novarese ha deciso di rinforzare La Rosa. Scelta obbligata visti i tanti infortuni. Dopo un lungo corteggiamento, è realtà l’arrivo di Marina Markova all’Igor Volley. La schiacciatrice di San Pietroburgo, vera e propria sorpresa della prima parte della stagione in Turchia (è la top scorer del campionato a oggi, alla sua prima stagione da “pro”), arriverà a Novara la prossima settimana, per unirsi alle sue nuove compagne in vista del finale di stagione. Per lei un contratto fino al termine dell’annata in corso, vestirà la maglia numero 23. Classe 2001, 199 cm di altezza, Markova si è formata alla Syracuse University (2019-2022) e poi alla University of Florida (2022-2023), risultando uno dei prospetti più talentuosi del campionato americano universitario NCAA. La scorsa estate la prima esperienza da professionista, con la firma per il Muratpasa Sigortashop in Turchia, con la cui casacca si è messa in evidenza in questa prima parte di stagione.