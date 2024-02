Egonu, sfida a Conegliano

TORINO - Egonu contro Conegliano. Sarà così la finale di Coppa Italia che si disputa oggi a Trieste, alle 14.15 con diretta su Rai 2? Ieri, giornata di semifinali, si sono avute solo conferme. La prima è che Conegliano mantiene una solidità che le altre non hanno. Chieri si è sbriciolata senza oppure troppa resistenza sotto i colpi di una squadra in palla, ma che non ha fatto molto per accelerare. Non c’era bisogno di questa ennesima prova per capire la qualità delle venete. Parla il palmares per loro: le "Pantere" hanno vinto gli ultimi cinque scudetti, le ultime quattro Coppe Italia e le ultime sei Supercoppa. Nell’altra semifinale Milano ha giocato una volta ancora a corrente alternata, permettendo a Scandicci di restare attaccata al match fino al tie-break. L’Allianz da alcuni anni ha messo nel mirino l’Imoco e l’aggiunta dell’opposta azzurra la rende sempre più pericolosa. Finora il sorpasso non è riuscito: sconfitte in Supercoppa e campionato. Per farlo tutta la squadra deve salire e mettere nelle condizioni Egonu di dare quel qualcosa in più. Solo così la sfida tra l’azzurra e la sua ex squadra sarà una sfida alla pari.