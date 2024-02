Champions League e Challenge Cup: su Dazn si entra nel vivo

CEV Champions League

Tutto pronto per i quarti di CEV Champions League maschile e femminile con sei italiane impegnate in campo: A. Carraro Imoco Conegliano, Allianz Vero Volley Milano e Savino del Bene Scandicci per le donne e Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova e Gas Sales Bluenergy Piacenza per gli uomini. Si parte questa sera 20 febbraio alle ore 17:30 (al commento Maria Pia Beltran) con la sfida fra le turche del Vakifbank e l’A. Carraro Imoco Conegliano, diventato ormai un classico dei confronti internazionali: le due squadre, che si erano già scontrate in finale nel 2021 e nel 2022 vincendo un titolo ciascuna, lotteranno per dimostrare chi è la migliore. Il ritorno è fissato per il 29 febbraio alle 18.30 e sarà visibile su DAZN anche in modalità gratuita. Sempre questa sera alle ore 18:00 (telecronaca di Orazio Accomando) è la volta dell’Allianz Vero Volley Milano, in trasferta in Polonia e pronta a sfidare il LKS Commercecon Lodz: una prima volta assoluta tra le due formazioni. Ritorno il 29 febbraio alle 20:00.

Mercoledì 21 febbraio alle 17:00 va in scena un altro derby Italia – Turchia con Savino del Bene Scandicci che incontra l’Eczacibasi. A commentare il match sarà Orazio Accomando; ritorno il 28 febbraio alle 20:00. Per la maschile di Cucine Lube Civitanova, l’appuntamento è contro l’Halkbank Ankara alle ore 16:00, una sfida dal sapore di riscatto e rivincita, dato che l’anno scorso il team civitanovese era stato eliminato sempre ai quarti proprio dalla squadra turca. Al commento Lorenzo Castiglia; ritorno in programma il 28 febbraio alle 20:30. Scendono in campo anche i campioni d'Italia in Europa per incontrare i campioni di Germania: la sfida tra l’Itas Trentino e Berlin Recycling Volley è in programma per mercoledì 21 alle ore 19:30 e sarà visibile su DAZN anche in modalità gratuita (la telecronaca sarà affidata a Fabrizio Monari). Ritorno il 29 febbraio alle 20.30. Si chiude la giornata alle 20:30 con Gas Sales Bluenergy Piacenza che affronterà i polacchi dello Jastrzebski Wegiel nella gara di andata dei Quarti di Finale, una prova decisiva per la squadra di Anastasi. Mercoledì 21 febbraio ore 18:00; ritorno in programma mercoledì 28 febbraio alle 18:00.

CEV Challenge Cup

Per la CEV Challenge Cup è tempo di finale! La MINT Vero Volley Monza, dopo aver sconfitto il Galatasaray, vola in finale contro il Projekt Warszawa: per la prima squadra maschile del Consorzio sarà la terza finale europea della sua storia. L’andata, in programma per mercoledì 21 febbraio alle 17:30 sarà in diretta streaming su DAZN e il ritorno, in programma martedì 27 febbraio alle 20:00, sarà visibile anche in modalità gratuita. Anche le ragazze dell'Igor Gorgonzola, dopo aver battuto il VC Wiesbaden nella semifinale di ritorno, accede al doppio confronto, che metterà in palio il titolo, contro il Neptunes Nantes. Appuntamento su DAZN mercoledì 21 febbraio alle ore 20:00 e ritorno previsto per il 28 febbraio alle ore 20:00, disponibile in app e anche in modalità gratuita su DAZN.