Piacenza al bivio della stagione

TORINO - Piacenza in bilico tra il terzo posto e la crisi. La squadra allenata da Andrea Anastasi va oggi a Civitanova, ore 16 con diretta Rai Sport, e affronta una sfida che vale il terzo posto. La squadra emiliana arriva al confronto dopo un periodo nero e cinque sconfitte nelle ultime sei partite disputate. Nemmeno la vittoria al tie break con i polacchi dello Jastrzebski è bastata a fugare le nuvole minacciose. Tanto che la società è dovuta intervenire per stoppare la ridda di voci sul possibile esonero del tecnico. Civitanova ha sofferto in questa stagione dello stesso malanno di Piacenza, la mancanza di continuità di risultati. Tuttavia arriva a questo appuntamento con uno stato d’animo diverso per gli ultimi risultati di campionato e, sopratutto, il successo ad Ankara contro l’HalkBank che ha mostrato il lato migliore di una squadra con enormi potenzialità da far emergere. Piacenza ha la stessa caratura tecnica e lotta per il terzo posto in classifica. Eppure manca qualcosa. Un anno fa venne esonerato Lorenzo Bernardi e il suo posto venne preso da Massimo Botto che portò la squadra a vincere la Coppa Italia. Quest’anno sono state risparmiate le scosse alla squadra, ma ora deve cambiare marcia per non finire nel binario della crisi. Questo è il bivio di Civitanova. Oggi pomeriggio sapremo che strada la squadra biancorossa avrà imboccato