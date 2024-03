“Starting Six”: il format per chi ama la pallavolo

ROMA- Primo vagito per "Starting Six", il format dedicato alla pallavolo con Pasquale Di Santillo, condotto da Eleonora D'Alessandro, e realizzato in collaborazione con Federazione Italiana Pallavolo, Lega Pallavolo Serie A Femminile e Lega Pallavolo Serie A Maschile. Nel primo numero il punto sul campionato di Superlega, giunto all'ultima giornata di regular season. Nella rubrica Talent Scout, riflettori sul ventiduenne schiacciatore maliano Noumory Keita della Rana Verona, uno dei più bei prospetti del campionato. La visione di Social Club regalerà a tutti gli appassionati di pallavolo le azioni più spettacolari del 10° turno di ritorno.