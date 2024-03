Starting Six: i Play Off regalano emozioni in attesa della Champions

ROMA-Starting Six, condotto da Pasquale Di Santillo, ci fa rivivere in questa quarta puntata Gara 2 dei Play Off nella quale si registra il riscatto di Piacenza che, dopo aver perso in casa Gara 1 al cospetto di Milano, va a sbancare l’Allianz Cloud portando la serie sull’ 1-1. Tutte sul 2-0 le altre serie, con Trento che deve lottare cinque set per vincere a Modena, Monza, che bissa il successo su Civitanova garantendosi il match ball per le semifinali che si giocherà in Gara 3 all’Eurosole, e Perugia che doma Verona dopo aver perso il primo set. In Prima Fila il focus è sul derby italiano che si consumerà domani, nella semifinale di Champions League fra Trento e Civitanova. La vincente affronterà in finale una fra i polacchi dello Jastrzebski ed i turchi dello Ziraat Bankasi Ankara, protagonisti dell’altra sfida. In Overthestat le statistiche di Gara 2 dei Play Off scudetto.