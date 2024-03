Starting Six: per Civitanova, Modena e Verona Gara 3 da dentro o fuori

ROMA-Starting Six ci porta immediatamente nel clima di Gara 3 della corsa scudetto. Ultima chance per Civitanova, che dopo i due ko contro Monza è con le spalle al muro, o vince all’Eurosole la terza sfida con i brianzoli o è fuori. Stessa situazione per Modena che però affronterà il terzo round sul difficile campo dei Campioni d’Italia di Trento e dovrà firmare un’impresa. Perugia potrà chiudere i conti con Verona davanti al pubblico del Pala Barton. Piacenza e Milano, sull’1-1 cercheranno entrambe di spezzare l’equilibrio a proprio favore. In Talent Scout si rivivono le emozioni della semifinale di andata di Champions League che ha opposto, in un derby fratricida, Trento e Civitanova. Gli uomini di Soli hanno fatto valere il fattore campo, trascinati da uno straordinario Alessandro Michieletto. In Social Club le azioni più belle di Gara 2 dei Play Off, che verranno senz’altro amplificate e valorizzate nell’universo social