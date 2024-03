Starting Six: Civitanova-Trento si sfidano per entrare in finale di Champions

Starting Six del martedì ovviamente dedicato in apertura a Gara 3 dei Quarti Play Off con Trento, che ha dominato la sfida interna contro Modena, e Perugia, vittoriosa solo al tie break contro una irriducibile Verona, già in semifinale. Serie sul 2-1 fra Piacenza e Milano, con gli uomini di Anastasi che hanno vinto in volata la sfida del Pala Banca contro Milano, e fra Civitanova e Monza, con i cucinieri che evitano per un soffio l’eliminazione domando in rimonta Monza che comunque potrà giocarsi il secondo match point davanti al pubblico di casa.